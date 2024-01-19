«السيتي» يسيطر على جوائز «دبي جلوب سوكر»

دبي (الاتحاد)



كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نخبة من نجوم كرة القدم في العالم من اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية الفائزين، ضمن الدورة الرابعة عشرة لجائزة «دبي جلوب سوكر» التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، حيث شارك في التكريم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

وهنّأ سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وداعياً إياهم أن يكونوا سفراء ينشرون في بلدانهم ومجتمعاتهم القيم النبيلة والأخلاقيات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الرياضيون في اللعبات كافة، وأن يكونوا قدوة للشباب والنشء ولمحبيهم حول العالم، لما لكرة القدم من شعبية جارفة بمئات الملايين من محبي اللعبة الذين يحرصون على متابعة هذه الكوكبة من نجوم العالم الذين كُرِّمُوا في دبي ضمن الجائزة، والذين يحملون مسؤولية كبيرة في نشر الروح الرياضية وتأصيلها مبدأ أصيلاً من مبادئ الحياة بما تدعو له الرياضة من قيم التسامح ونبذ التعصب، ولتكون دائماً الجسر الذي يربط الأمم والشعوب، ويقرّب فيما بينها.

حضر الاحتفالية العالمية التي أُقيمت في فندق أتلانتس بدبي، معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية وقيادات الاتحادات والأندية المحلية والعالمية.

وبدأت الأمسية بتكريم الفائزين بالجوائز الرقمية، حيث حصد «أصغري فري ستايل» بجائزة أفضل صانع محتوى فيديو، وفاز «إم إس دوسري 7» بجائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية، وفابريزيو رومانو بجائزة أفضل صحفي رقمي، والنوفلي سيفن بجائزة أفضل مؤثر على منصّات التواصل الاجتماعي، ورافائيل لياو لاعب ميلان بجائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، كما فاز روما بجائزة أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي، وشركة الوسائل السعودية بجائزة أفضل وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط.



وعلى مستوى الجوائز المخصصة للاعبين والمدربين والإدارات في كرة القدم الاحترافية، فاز معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل رئيس نادٍ، وفاز نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة باور هورس لأفضل لاعب شاب، ونجمة برشلونة والمنتخب الإسباني إيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة، وذهبت جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط إلى الأهلي المصري، وحقق خورخي مينديز من وكالة «جيستفيوت» جائزة أفضل وكيل لاعبين، وكريستيانو جيونتولي «يوفنتوس» جائزة أفضل مدير رياضي، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي جائزة أفضل حارس.



وفاز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب وسط، وبرشلونة الإسباني جائزة أفضل نادٍ للسيدات، والإنجليزي جون تيري جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، والأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، ومانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل نادٍ للرجال.

وفاز لاعب النصر السعودي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، وجائزة مارادونا لأفضل هداف، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، ونال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، كما فاز إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج بجائزة أفضل لاعب.



وبهذه المناسبة، قال سعيد حارب: «بفضل رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يرسخ مؤتمر دبي الرياضي الدولي في دورته الـ 18 وجوائز«دبي جلوب سوكر» في نسختها الـ 14، ريادة دبي العالمية في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية التي تستقطب أهم نجوم الرياضة العالمية وصنّاع القرار فيها، الذين يسهمون في صناعة مستقبل الرياضة، ويحظون بمتابعة الملايين من عشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «ما يزيد من أهمية الحدث استضافة نجوم عالميين في مختلف مواقع العمل في مجال كرة القدم من الذين سطروا إنجازات كبيرة في سجلات كرة القدم العالمية، مع حرصهم على المشاركة في مؤتمر دبي الدولي لعرض تجاربهم الاحترافية الناجحة وكذلك حضور فعاليات حفل دبي جلوب سوكر الذي بات من أهم المنصات المعنية بالاحتفاء بالأبطال وأصحاب الإنجازات».

وأعرب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن كامل الشكر والتقدير لفريق العمل الذي نجح في تنظيم دورة جديدة ومتميزة من الحدث السنوي تأكيداً على مكانته المرموقة، والتي جعلت منه مناسبة ينتظرها وتتابع تفاصيلها مئات الملايين من المشاهدين حول العالم.