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«تعادل الكبار» يدشن «الفجيرة للقدرة الشطرنجية»

«تعادل الكبار» يدشن «الفجيرة للقدرة الشطرنجية»
20 يناير 2024 18:00

 
الفجيرة (الاتحاد) 

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انطلقت منافسات بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية بنسختها الخامسة، والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 306 لاعبين ولاعبات من 40 دولة في العالم، وذلك في منافسات الشطرنج الخاطف. 
حضر الافتتاح الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ونائبه محمد عبدالله الزعابي ومريم المطروشي، وجاسم هيكل البلوشي عضوا المجلس، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للمسائل الشطرنجية.
وشهدت الطاولة الأولى، التعادل بين المصنف الأول على البطولة الهندي سدواني، والروسي بافلوف، بطل العالم السابق، في حل مسائل الشطرنج، في واحدة من أبرز مباريات البطولة، والتي يشارك بها نخبة من لاعبي الإمارات المتميزين، أبرزهم عمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، في الفئة الأولى، وتشارك في الفئة الثانية روضة السركال، وحمد بدر، وسعود جابر، وخليفة عيسى وسيف أحمد، وزايد سلطان، وراشد حسين الحمادي، ومحمد يوسف آل علي، وعامر سعيد اليليلي، وعنود عيسى وعهود عيسى.
وقال الدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة: مشاركة 306 لاعبين ولاعبات يعتبر رقماً قياسياً، مقارنة بالبطولات السابقة لحل مسائل الشطرنج في الفجيرة، كما يعكس النقلة النوعية لشطرنج الفجيرة، والدور الذي يلعبه النادي في نشر ثقافة ممارسة الشطرنج، ومثنياً على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لإخراج البطولة بشكل متميز.

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