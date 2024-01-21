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معسكر أبوظبي يشحن طاقة وولفرهامبتون

معسكر أبوظبي يشحن طاقة وولفرهامبتون
21 يناير 2024 12:00

 
مراد المصري (أبوظبي)


استعرض وولفرهامبتون الإنجليزي، نجاح المعسكر الذي أقامه في أبوظبي، عشية عودته إلى بلاده للقاء برايتون، الاثنين، ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأشار وولفرهامبتون إلى أن معسكر أبوظبي نجح لأبعد الحدود، حيث خاض خلاله تدريبات يومية في أجواء دافئة، مثلت فرصة جيدة للفريق لالتقاط الأنفاس، وشحن الطاقة بشكل إيجابي، في المرافق الرياضية المتطورة التي تتميز بها العاصمة، وتجعل منها وجهة رائدة عالمياً، في استقطاب عدد كبير من الأندية والمنتخبات على مدار العام، وفي هذا الشهر تحديداً.
ونشر وولفرهامبتون عبر حساباته صور التدريبات، خصوصاً التي ظهر في خلفيتها «جامع الشيخ زايد الكبير»، ذو الإطلالة الرائعة على الموقع القريب من مكان تدريبات الفريق.

 

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وقال جاري أونيل مدرب وولفرهامبتون، إن التدريب في الطقس الدافئ في أبوظبي، جعل الفريق يشعر بالانتعاش، ويستعد لخوض المرحلة المقبلة من الموسم بصورة مثالية.
وأضاف «أجرينا تدريبات إيجابية في أبوظبي، حيث سارت الأمور جيداً، وتمكن اللاعبون من خوض المران بعد الظهر، إلى جانب نيل فرصة الاستمتاع ببعض الوقت معاً في الخارج خلال المساء، ما جعل اللاعبين يقضون اليوم مع بعضهم بعضاً، ويعزز من الروابط بينهم، والآن مستعدون للمباريات المقبلة، والكل متحمس للغاية».
وقال: «كانت الخطة هي القيام بالمزيد من التحضيرات في معسكر أبوظبي، وربما التدريب على أشياء إضافية، ومحاولة تطبيق بعض الجوانب التي افتقدناها، بالنظر إلى أنني لم أعمل مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، لذلك قضينا فترة في طقس أفضل، وتمكنا من العمل والاستراحة، والرحلة جاءت جيدة ومنعشة لنا جميعاً، والكل أصبح جاهزاً للمنافسات الرسمية مرة أخرى».
من جانبه، أكد البرتغالي توتي جوميز لاعب وولفرهامبتون، أن المعسكر كان جيداً لاستنشاق بعض الهواء النقي، والاستمتاع بالطقس الجيد في أبوظبي، التي تعتبر مكاناً جميلاً، كما قمنا بزيارة دبي أيضاً.
وأضاف «التدريبات الجزء الأساسي خلال المعسكر، وقدم كل اللاعبين كل ما لديه في المران، والمدرب منحنا قليلاً من وقت الفراغ أيضاً للراحة، ولقاء بعض الأصدقاء، والقيام بأشياء مختلفة معاً، وهذا جيد للفريق، الكل التزم بتعليمات المدرب، وفي الوقت نفسه استفدنا للغاية من المعسكر».

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وولفرهامبتون
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