المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»



دبي (الاتحاد)



أكد فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن الإمارات شريك فاعل لكبرى المؤسسات والجهات الرياضية، بفضل ما تملكه من مقومات وإمكانات هائلة، سواءً على صعيد البنية التحتية، أو المنشآت والمرافق الرياضية عالية المستوى والكفاءة.

وثمّن المطوّع دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والحركة الأولمبية الوطنية، الأمر الذي أسس بيئة داعمة ومحفزة للتنمية الرياضية بصورة مستدامة، بفضل الاستراتيجيات الحديثة والمرنة التي تتوافق مع توجهات المنظمات الرياضية الدولية، والتي دائماً ما تفضل الإمارات لتنظيم فعالياتها وأحداثها المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء فارس المطّوع مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب المقامة حالياً في جانجوون بكوريا الجنوبية، بمشاركة 1900 رياضي ورياضية من 80 لجنة أولمبية، حتى الأول من فبراير المقبل، إذ تشارك فيها الإمارات، بكل من آمنة المهيري وأليكس استريدج، إذ يمثلان الدولة في منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي «السنوبورد»، ورياضة التزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية على الترتيب.

واستعرض المطوّع أبرز المراحل التي شهدتها مسيرة اللجنة خلال الفترة الماضية، وما تخللتها من أحداث مهمة في أجندة المحافل الرياضية الكبرى، مشيداً بمستوى تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية، التي تؤكد تركيز اللجنة الأولمبية الدولية على شريحة الشباب، من خلال تخصيص دورات مستقلة لهم ببرنامج الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، بعد أن مثّلت تلك الدورات نقطة انطلاق مثالية لهؤلاء الرياضيين على مدى السنوات العشر الماضية، لاسيما دورة الألعاب الشتوية ببكين 2022 التي شارك فيها 341 رياضياً، منهم 83 رياضياً شاركوا في أولمبياد الشباب الشتوية الثالثة في لوزان عام 2020.



وأشار الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية إلى أن الإمارات بصدد تنظيم أول نسخة من الألعاب الخليجية للشباب أبريل المقبل، تطبيقاً لمقترح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بإقامة ألعاب مجمعة لفئة الشباب الخليجي، إيماناً بقدراتهم على العطاء والتميز وتأسيس أجيال واعدة من الرياضيين في الدول الخليجية، تنافس عقب ذلك في كبرى المحافل القارية والأولمبية، وهو الأمر الذي يتوافق مع توجهات اللجنة الأولمبية الدولية واهتمامها الواضح بتلك الشريحة المهمة.

حمل كل من آمنة المهيري وأليكس استريدج علم الإمارات في الفقرة المخصصة لمرور أعلام الدول بحفل افتتاح الدورة بملعب «جانغ ريونج» في المدينة على بُعد 160 كيلومتراً شرق سيؤول، بحضور يون سيوك - يول رئيس كوريا الجنوبية.