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وجهة عالمية للاستثمار

وجهة عالمية للاستثمار
22 يناير 2024 00:15

ميزات الإمارات التنافسية جعلتها في مقدمة دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سجلت الإمارات في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويغطي 200 اقتصاد حول العالم، ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28% بعد الولايات المتحدة في عام 2023، بما يعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار.
الإمارات استطاعت بناء بيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمار الأجنبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تقوم على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والارتقاء بآليات تسهيل ممارسة الأعمال، والانفتاح، وإبرام الشراكات الاقتصادية، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الإبداع وتشجيع المواهب عبر إطلاق مبادرات نوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل البحث والتطوير والتكنولوجيا والصناعات وغيرها. مؤشر هام في التقرير يبرز صدارة الإمارات العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الانخفاض العالمي في هذا المجال، بما يؤكد قدرتها التنافسية في جميع القطاعات الاقتصادية، ويدلل على ازدياد ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الاقتصاد الإماراتي وقابليته الدائمة للتطور والازدهار، وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية، والتزامها الراسخ بتحقيق النمو المستدام.

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