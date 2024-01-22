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نجاحات «أدنوك»

نجاحات «أدنوك»
23 يناير 2024 00:15

اجتماع مجلس إدارة «أدنوك» الذي عقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة عالمياً، والتزامها بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، ودعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بترسيخ عنصر الاستدامة محوراً وأساساً، حاضراً ومستقبلاً، في عمل جميع القطاعات. 
«أدنوك» استطاعت مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، واتخذت إجراءات عملية ملموسة لخفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% في عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان، كما خصصت 84.4 مليار درهم للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والتقنيات منخفضة الكربون، نحو مسارها الواضح والمحدد لتحقيق طموح الحياد المناخي.
«أدنوك» عملت وتعمل على تنمية أعمالها في إطار دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، حيث تخطط لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 5 سنوات مقبلة، كما تعطي أولوية لتطوير قدرات المواهب الوطنية وتعزيز مهارات كوادرها البشرية، إضافة إلى تنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً، وتوسيع شراكاتها واستثماراتها، امتداداً لسلسلة نجاحاتها خلال العقود الماضية.

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أدنوك
محمد بن زايد
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الطاقة
الاحتباس الحراري
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