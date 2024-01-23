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شركاء للمستقبل

شركاء للمستقبل
24 يناير 2024 00:01

الإمارات تنطلق من مشاركاتها في مختلف اللقاءات والمحافل والتجمعات الدولية، من قناعاتها بأهمية العمل متعدد الأطراف، والتعاون، والحوار، والتشاركية، في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب المنطقة والعالم، لما لهذه القيم والسياسات من دور رئيس وفاعل في بناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه التحديات الإنسانية، وإيجاد حلول مشتركة لها، إضافة إلى تعزيز فرص إرساء الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة. 
الإمارات تجدد تأكيدها على إيمانها بالدبلوماسية والتوافق وبناء الجسور وتعزيز قيم التسامح والتعايش، في القمة الـ 3 لدول الجنوب لمجموعة الـ 77 والصين التي حضرها نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، كما أبرزت دورها المهم في تشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، ونشر التنمية، والحفاظ على السلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، وفي قضايا أخرى كثيرة.
 نهج الإمارات في الانفتاح وبناء الجسور مع دول العالم كافة، ساهم بشكل رئيس في ترسيخ مكانتها العالمية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدراتها على المبادرة والإبداع والإنجاز، وتحفيز تنافسيتها الاقتصادية، لذلك فهي مستمرة في تعزيز التعاون والتوسع في بناء الشراكات التي تعود بالنفع والازدهار على الجميع، إلى جانب إتاحة الفرص لاستكشاف حلول تحمي رفاه وازدهار الأجيال الحالية والمقبلة.

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