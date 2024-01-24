مساعدات مستدامة

حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة تتفاقم بشكل سريع في ظل استمرار الصراع، وتشديد القيود المفروضة على إدخال شاحنات المساعدات التي تحمل إمدادات طبية أساسية، إلى جانب معاناة السكان من نقص الغذاء الشديد، ما يهدد خلال الأيام المقبلة بحدوث مجاعة في حال استمرار التصعيد، والتعنت أمام مطالبات المجتمع الدولي لرفع قيود الحركة عن عمال الإغاثة وضمان سلامتهم.

الإمارات طالبت أمام مجلس الأمن بعقد هدن إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الملحة للسكان، بينما تواصل الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار يضع حداً لأسوأ أزمة إنسانية ينذر تصاعدها باتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، إذا لم يكن هناك تحرك جاد من المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام التي يعتبر «حل الدولتين» أساسها ومرتكزها لإنهاء الصراع وبث الأمن والاستقرار مجدداً في المنطقة.

لا يمكن الانتظار مئة يوم أخرى من الحرب، في ظل هذه الأزمة الإنسانية، خاصة وأن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تدعم الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في غزة، وتطالب بتأمين فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهالي القطاع على نحو آمن ومستدام ومن دون عوائق، لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وحماية أرواح المدنيين كافة، والذين يجب ألا يكونوا هدفاً للصراع الدائر.