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الرياضة

النصر يودع دولية دبي للسلة بفارق «رمية ثلاثية»

النصر يودع دولية دبي للسلة بفارق «رمية ثلاثية»
25 يناير 2024 20:26

علي معالي (دبي)

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ودع النصر بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 33 بعد الخسارة أمام الرياضي اللبناني في ختام دوري المجموعات 85- 82، بعد مباراة رائعة قدمها «الأزرق» أمام المرشح الأبرز للفوز باللقب، وأفضل الأندية العربية والآسيوية في اللعبة.
كان النصر نداً قوياً أمام الرياضي، رغم أن «العميد» يلعب بدون الثلاثي الدولي المنضم لصفوف المنتخب، ورغم فوز النصر في مباراتين بالمجموعة على الحكمة اللبناني ومنتخب تونس، ولكن ذلك لم يشفع له في التأهل للدور ربع النهائي ليودع من المجموعات، تاركاً بصمة متميزة للغاية في هذه النسخة المقامة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي وتستمر حتى مساء الأحد المقبل.
وودع النصر البطولة رغم شراكته المركز الرابع في فرق المجموعة الأولى مع سلا المغربي برصيد سبع نقاط لكل منهما، بعد أن تم الاحتكام في تحديد هوية صاحب المركز إلى المواجهة المباشرة التي جمعت الفريقين، وتمكن خلالها سلا في حصد الفوز على النصر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات جاءت بنتيجة (99- 79).
وأكد الرياضي اللبناني حامل اللقب الرياضي اللبناني جدارته بصدارة فرق المجموعة، بعد أن أنهى مبارياته في دوري المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، بفارق النقطتين عن المنتخب التونسي الوصيف.
واحتاج فريق الرياضي لضمان انتصاره على مضيفه النصر، إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (25-18 و22-17)، ولم يوفق فريق النصر بالعودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (20-15 و27-23).

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