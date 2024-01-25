صلاح يرد على منتقديه بـ «تغريدة» مثيرة!

ليفربول (د ب أ)

كسر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، حاجز الصمت، وسط الضجة المثارة حول خروجه من معسكر منتخب مصر الذي يخوض كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً) باللغة العربية، تقول «بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل، وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزاً في أقرب وقت وأعود للمنتخب، وفقاً لما هو متفق عليه منذ البداية».

ولم ينس قائد منتخب مصر الرد على منتقديه، مضيفاً «أحب بلدي وأحب أهلها، حاولوا أكثر!».

وكان محمد صلاح تعرض لموجة شديدة من الانتقادات، منذ أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه من إصابة عضلية، وأنه في حال تعافيه سيعود مجدداً لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية.

وبدأت الضجة بعد إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية في الدور الأول لكأس أمم أفريقيا، حيث أعلن اتحاد الكرة المصري في البداية أن الإصابة ستبعد مهاجم ليفربول في مباراتين أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة ثم مواجهة دور الـ16.

وخرج بعدها المدرب الألماني يورجن كلوب ليؤكد أن اللاعب بصدد العودة إلى إنجلترا ليستبق بياناً جديداً من اتحاد الكرة المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وتبين بعد فحوص طبية متقدمة أن إصابة محمد صلاح ستبعده عن الملاعب فترة أطول من المحددة في البداية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، ويتأهل الفائز منهما للدور ربع النهائي منتظراً الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا.