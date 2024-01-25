«اللوفر أبوظبي»: فوز نبلة يحيى بجائزة ريتشارد ميل للفنون 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات «ريتشارد ميل»، عن فوز نبلة يحيى بالنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون خلال احتفالية خاصة أُقيمت في المتحف.

يُذكر أن نبلة يحيى كانت من بين الفنانين الثمانية المرشحين للفوز بالجائزة، حيث عرضت عملها المعروف باسم «سوفت بانك» في معرض «فن الحين 2023» الذي فتح أبوابه للجمهور في نوفمبر 2023 في اللوفر أبوظبي.

وقد حصلت الفائزة على جائزة نقدية قيمتها 60 ألف دولار.ونبلة يحيى (من مواليد أبوظبي)، فنانة متعددة التخصصات تشمل ممارستها الفنية الصورة، والأرض، والأسلوب الأثيري غير المادي، أي الفيديو، والفضاء، والنص، وتسعى نبلة إلى استكشاف تواريخ وأحداث كانت موجودة إلا أنها مُحِيَت أو اندثرت، وقد استخدمت نبلة لإنجاز عملها المعروف باسم «سوفت بانك» تمثيلاً خرائطياً ثلاثي الأبعاد لقناة السويس لتسلط الضوء على التفاصيل المهملة وتسبر أغوار التواريخ الغامضة التي شهدت مرحلة الحفر الأولي للقناة (1859-1869).

نبلة يحيى

لجنة تحكيم مرموقة

واختيرت الفنانة نبلة يحيى لتفوز بالجائزة من خلال لجنة تحكيم مرموقة مكونة من ستة أعضاء، يترأسها الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار في وزارة الخارجية ورئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية ورعاة مركز بومبيدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، والدكتورة ثريا نجيم، مديرة قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر في فرنسا، والمديرة السابقة لإدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، ومايا الخليل، قيّمة فنيّة مستقلة، ومستشارة في مجال الفنون، والمدير المؤسس السابق لمعرض أثر في جدة، ومنسقة معرض «فن الحين 2023» في اللوفر أبوظبي، وكلير ليلي، أمينة ومديرة حديقة يوركشاير للمنحوتات، والتي كانت ضمن لجنة الاختيار في معرض المنحوتات السنوي «Frieze Sculpture» خلال الفترة من 2012 إلى 2022 في حديقة ريجنت بارك في لندن، وعضوة مجلس أمناء مؤسسة «آرت يو كيه» في لندن، ومؤسسة جورج ريكي، نيويورك، ومؤسسة جوبيتر آرتلاند، إدنبرة، والدكتور غيليم أندريه، القائم بأعمال مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، والمتخصص في المتاحف، وعالم الآثار الخبير، والمؤرخ الفني، ومحمد كاظم، الفنان الإماراتي الشهير الذي وقع عليه الاختيار سابقاً ليكون ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة معرض فن الحين في نسخته المُقامة عام 2021.

تمكين الفنانين

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس متحف اللوفر أبوظبي: «نواصل بذل الجهود الرامية لتحقيق رؤيتنا التي تهدف إلى دعم وتمكين الفنانين في إمارة أبوظبي، وكذلك داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير البيئة المناسبة لهم لتطوير مهاراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار. ويُعد معرض فن الحين وجائزة ريتشارد ميل للفنون بمثابة منصة مهمة للفنانين المعاصرين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإظهار مواهبهم، بما يُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي مزدهر للثقافة والإبداع».

وفي هذا الإطار، صرح بیتر ھاريسون، الرئیس التنفیذي لشركة ريتشارد میل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: «لقد نجحت نبلة يحيى في الفوز بجائزة ريتشارد ميل للفنون في نسختها الثالثة وسجلت بذلك اسمها في سجلّ الفائزين بالجائزة. وقد تجلى شغفها بالهندسة المعمارية في تصويرها المجازي لموضوع هذا العام 'الشفافيات'، كما كشفت لنا تاريخ حفر قناة السويس، ويُعد العمل الفني 'سوفت بانك' خير دليل على الجهد الدؤوب الذي بذلته نبلة في البحث والتطوير، سعياً منها لتجسيد مفهوم استحق عن جدارة الفوز بهذا اللقب».

استجابة رائعة

ومن جانبها، صرحت مايا الخليل، منسقة معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي قائلة: «لقد تفاعل جميع الفنانين مع موضوع هذا المعرض بشكل مبهر وإبداعي، غير أن الطابع متعدد الأبعاد الذي اتَّسم به عمل نبلة يحيى قد جعل قرار منح الجائزة في النهاية يحظى بإجماع أعضاء لجنة التحكيم، فقد تناول 'سوفت بانك' مفهوم 'الشفافيات' بشكل غير مباشر، إذ عمل على سبر أغوار التواريخ المعقدة التي يتم التعامل معها على أنها غير مرئية بينما ينبغي البحث فيها. وقد سلطت تفاصيل هذا العمل الفني الضوء على الاتجاهات الخفية للتمويل، والتجارة، والعمل التي تشكِّل هيكل المنطقة. ويُعد هذا العمل بمثابة استجابة رائعة لموضوع المعرض، كما يتَّسم بتركيب ذكي ومعقد، وتُعَدّ تلك السمات من أبرز ما يميز الممارسات الفنية ونمط التفكير لدى الفنانة نبلة يحيى، ونحن جميعاً متحمسون لرؤية ما ستقدمه في المستقبل».

وفي الإطار ذاته، قالت نبلة يحيى، الفائزة بالنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون: «إنه لشرف عظيم لي أن أحصل على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2023. ويُعد هذا التكريم خير برهان على ما يحظى به الفن من قوة يتجاوز بها حدود التاريخ ويسلط الضوء على جوانبه الخفية. إن 'سوفت بانك' ليس مجرد عمل فني تركيبي، بل هو حوار بين الماضي والحاضر وانعكاس للتغيرات التي شهدتها قناة السويس. كما أن هذه الجائزة تعزز لديّ الشعور بالالتزام نحو استكشاف القصص غير المروية والرؤى المليئة بالتحديات من خلال عملي. وأود أن أتوجه بالشكر إلى متحف اللوفر أبوظبي وجائزة ريتشارد ميل للفنون على ما يقدمان من دعم للإبداع وإتاحة منصة يمكن لي ولزملائي من الفنانين المعاصرين عرض أعمالنا من خلالها».

ديناميكيات «الشفافيات»

ووجه متحف اللوفر أبوظبي، في إطار النسخة الثالثة من معرض فن الحين 2023 الدعوة إلى الفنانين للتقدم بأعمال يسلطون من خلالها الضوء على موضوع هذا العام «الشفافيات» ليستكشفوا ديناميكيات الشفافيات باعتبارها إحدى سمات المادة ومفهوماً يحظى بأهمية إدراكية. وقد تعمّق المعرض، الذي أُقيم لأول مرة تحت قبة المتحف ذات التصميم الفريد، في التفاعلات بين الظلال، وانعكاسات الضوء على الماء، ووميض أشعة الشمس المتلألئة التي تميّزه بفضل موقعه. كما دعا المعرض زواره إلى النظر إلى ما هو أبعد من القراءات الظاهرة أو اللحظية أو السطحية، والتفاعل مع تصميمات أكثر تعقيداً تتضح تفاصيلها عند تأملها.

هذا وقد تضمنت الأعمال الفنية التي عُرضت خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي ما يلي: «طرطشة» للأخوَين سوسن وبحر البحر، و«تذكّر النسيان» لآلاء طرابزوني، و«ذاكرة الجسد» لسارة إبراهيم، و«هي» لفرح بهبهاني، و«حصيلة الأنثروبوسين: كوكب مختنق» لزهرة الغامدي، و«فورمنيفرا» لهاشل اللمكي.

يُعتبر معرض «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون المرموقة بمثابة منصة تُعرض من خلالها إبداعات الفنانين المعاصرين من المنطقة والذين يستخدمون وسائط فنية متباينة. وفي كل عام، يشهد المعرض اختيار العديد من الفنانين من خلال دعوة مفتوحة يوجهها المتحف لتقديم عروضهم، حيث يقدم كل منهم عملاً فنياً يسلط من خلاله الضوء على موضوع مميز. وسيتم الإعلان قريباً عن موضوع النسخة الرابعة المرتقبة لمعرض «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون المُقرر استضافتهما في متحف اللوفر أبوظبي خلال عام 2024.