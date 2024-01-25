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صناعات متقدمة

صناعات متقدمة
26 يناير 2024 00:01

معرضا الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، اللذان يعتبران منصة مهمة لدعم الصناعات الوطنية في مجالات الدفاع والأمن، يرسخان الإمارات مركزاً للصناعات المتطورة والحديثة، كما يبرزان التقدم الذي حققته الشركات الوطنية على مدى عقود، في مجال تعزيز الابتكار بمجال الأنظمة غير المأهولة، وتحفيز الصناعات الدفاعية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية، وتطوير الكفاءات والمواهب المحلية في هذا القطاع المهم.
وجاءت زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للمعرضين في اليوم الختامي، لتتوج فعاليات نسختهما السادسة التي شهدت مشاركة واسعة من صنّاع القرار والخبراء ورواد الأعمال من الشركات الوطنية والدولية، حيث أكد سموه حرص الإمارات على استقطاب التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، كما أكد حرص أبوظبي على تعزيز الابتكار في مجال الأنظمة غير المأهولة.
معرضا «يومكس» و«سيمتكس» شهدا مشاركة إماراتية متميزة، من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، والخبراء والمختصين والأكاديميين، وطلبة الجامعات المحلية، إضافة إلى إبرام وزارة الدفاع صفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.9 مليار درهم، بما يعكس نجاح الإمارات في بناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا، وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك.

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يومكس وسيمتكس
سيمتكس
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