العروبة يوسع فارق «صدارة الأولى» إلى 11 نقطة

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



وسع العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى، الفارق مع أقرب منافسيه إلى 11 نقطة، بالفوز على ضيفه دبا الحصن «الوصيف» 2-1، على ملعب العروبة، في انطلاق الدور الثاني «الجولة 18»، وتعادل الظفرة «الثالث» أمام ضيفه الجزيرة الحمراء 2-2، وخسر العربي «الخامس» أمام جلف يونايتد 1-3، وفاز الحمرية على جلف أف سي 2-0.

وتستكمل «الجولة 18» اليوم بمباريات، سيتي والفجيرة، التعاون ومسافي، الذيد والرمس، يونايتد ومصفوت، فيما يغيب دبا «النواخذة» وصاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة بداعي الراحة.

ونجح العروبة الذي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في المباراة الـ 17 على التوالي، في حسم المواجهة أمام دبا الحصن 2-1، بفضل هدفي الحساني تامبورا في الدقيقة الأولى، ومهند خميس في الدقيقة 17، فيما سجل بولينج ديمبل هدف الحصن في الدقيقة 15، ليصل العروبة إلى 45 نقطة في الصدارة، مقابل بقاء دبا الحصن في «الوصافة» وله 34.

وفرط الظفرة في استعادة «الوصافة»، بتعادله أمام الجزيرة الحمراء 2-2، وسجل لـ «الفارس» وليد عمبر في الدقيقة 46، وبيدرو بافلوف في الدقيقة 63، فيما أحرز هدفي «الضيوف» فيتور ريتشارد في الدقيقة 21، وعلي صنقور في الدقيقة 78، وشهدت المباراة طرد جابرييل كاسترو لاعب وسط الجزيرة الحمراء في الدقيقة 37، ورفع الظفرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، مقابل 24 نقطة للجزيرة الحمراء «السابع».