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عاصمة الأمان

عاصمة الأمان
27 يناير 2024 00:01

تصدُّر أبوظبي مدن العالم الأكثر أماناً للعام الثامن على التوالي، يترجم حرص القيادة الرشيدة على وضع الأمن والأمان على رأس الأولويات، ضمن رؤية تستهدف ‏راحة ورفاهية المواطن والمقيم والزائر، ورفع مستوى الطمأنينة في المجتمع، وتعزيز جاذبية الإمارة والدولة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال والسياحة، بما يصب حاضراً ومستقبلاً في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية واستدامتها. 
حفاظ أبوظبي على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017، ضمن قائمة ضمت 329 مدينة في العالم، يؤكد حرفية أجهزتنا الأمنية، وقدرتها على تعزيز ‏أهداف وقيم التسامح والتعايش، وتبنيها استراتيجيات شاملة تضمن استمرار الريادة الأمنية والمرونة العالية في التعامل مع المستجدات ‏والأحداث الأمنية كافة، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
تعاون أفراد المجتمع من المواطنين ‏والمقيمين، عبر الشراكة الفعالة مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات، عامل مهم أيضاً في الحفاظ على المكتسبات وترسيخ الأمن والأمان، وهو ما يميز مجتمع أبوظبي ويوثق عرى تلاحمه، ويعكس صورة الإمارة الإنسانية، كما يعزز مستوى الثقة الدولية بها من خلال الإقبال الواضح على الاستثمار وإقامة المشاريع وتوافد السياح، وتزايد أعداد الحضور لأغلب الفعاليات المقامة على أرضها بشكل دائم.

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