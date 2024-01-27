نابولي يحدد وجهة أوسيمين!

روما (أ ف ب)



ينتقل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي، بعد ثلاثة عقود، إلى ريال مدريد، أو باريس سان جيرمان أو إنجلترا، بحسب ما كشف رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لورنتيس.

ورداً على تأكيد أوسيمهن لشبكة «سي بي أس» الأميركية على هامش مشاركته في كأس أفريقيا في كرت ديفوار راهناً، بأنه اتخذ قرار وجهته الصيف المقبل، لم يكن دي لورنتيس متفاجئاً.

قال بعد خروجه من اجتماع لرابطة الدوري الإيطالي «نعرف هذا الشيء منذ الصيف الماضي، ولهذا السبب كانت مفاوضات تجديد عقده، الحبيّة، طويلة بهذا المقدار».

تابع «نعرف أنه سيذهب إلى ريال مدريد الإسباني، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، أو إلى نادٍ إنجليزي».

وبعد لعبه دوراً رئيساً بإحراز «بارتينوبي» لقب «السكوديتو»، بتسجيله 26 هدفاً، بقي ابن الخامسة والعشرين مع فريقه، رغم العروض المغرية المقدمة له.

لكن نابولي يعيش موسماً سيئاً، ويحتل راهناً المركز التاسع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاقداً كل آماله بالدفاع عن لقبه.

مدد النيجيري عقده في نهاية ديسمبر لسنة إضافية حتى 2026، وبحسب الصحف الإيطالية، ينص العقد على بند جزائي يتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

انضم أوسيمين، أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، لنابولي في 2020 من ليل الفرنسي، وسجّل 67 هدفاً في 119 مباراة في مختلف المسابقات مع نابولي.

ونفى دي لورنتيس فرضية قدوم البرتغالي جوزريه مورينيو، «المقال» أخيراً من روما، لتدريب الفريق «مورينيو في نابولي، هذا ليس خبراً، كان في روما، هو حرّ الآن، هو مدرب كبير، ودود جداً، جزء من تاريخ كرة قدم معيّنة».

وكان دي لورنتيس أقال قبل أربعة أشهر الفرنسي رودي جارسيا وعيّن بدلاً منه والتر ماتزاري حتى نهاية الموسم، تابع دي لورنتيس عن مورينيو «سيحمله قدره خارج إيطاليا، على الأقل ليس في نابولي».