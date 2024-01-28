نمو اقتصادي

توقعات إيجابية مرتفعة لنمو الاقتصاد الوطني، تدعمها مؤشرات تاريخية حققتها الدولة في مختلف مجالات الاقتصاد العام الماضي، ضمن مسار محدد رسمته القيادة الرشيدة ليكون الاقتصاد الإماراتي الأنشط والأكبر في العالم، وفي إطار مسيرة تنموية متكاملة وشاملة ومستدامة، ترتكز إلى خطط واستراتيجيات لتنويع اقتصادها وتعزيز قوته ومرونته، وإرساء نهج استشرافي للتحديات، والاستباقية في وضع الحلول الإنسانية المشتركة.

الإمارات حجزت مقعدها بين العشرة الكبار في تنافسية المؤشرات الاقتصادية، وهي تسعى ضمن رؤية القيادة الرشيدة للحفاظ على هذه المكتسبات، والانطلاق خلال العام الحالي نحو نمو متواصل في الناتج المحلي، ومزيد من الانتعاش في السوق المحلية، وارتفاع مستوى الأداء المالي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

الإمارات استهدفت عبر عقود بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، ووضعت الخطط الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، من خلال اتباع سياسات الانفتاح مع دول العالم، وإقرار التشريعات المحفزة والمرنة، وإرساء البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى استقطاب الأعمال والكفاءات، كما أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية، بما يدعم ويعزز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني.