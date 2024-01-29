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ابتكارات مصرفية

ابتكارات مصرفية
30 يناير 2024 00:01

مشاريع ابتكارية أطلقها مصرف الإمارات المركزي في احتفال أقيم بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسه، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف، تؤكد قدرة المصرف الكبيرة في مجال تمكين البنية الرقمية للتعاملات المصرفية بشكل آمن وموثوق ومتطور، وتعزز جهوده لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، خاصة في ظل تنامي أوجه التجارة الإلكترونية المختلفة.
50 عاماً من العمل بكفاءة وفاعلية للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي عبر سياسات وأنظمة ومبادرات تراعي المستجدات، وتؤمِّن أفضل الخدمات الآمنة والموثوقة للعملاء، وتستند إلى أعلى معايير الشفافية المتبعة دولياً، إضافة إلى ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق الفاعلية والمرونة في النظام المالي، بجانب النهوض بالنمو الاقتصادي، ودفع جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
50 عاماً، عزز فيها المصرف المركزي، المؤسسة الوطنية الرائدة، برامج التوطين في القطاع المالي، وعمل وفق خططه على تطوير مهارات الكوادر الشابة، والكفاءات الوطنية، حيث توجت جهوده ببرنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي الذي احتُفي أيضاً بتخريج الدفعة الأولى منه بواقع 1056 مواطناً ومواطنة ممن تم تأهيلهم وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية، ليسهموا في تعزيز مسيرتنا التنموية الشاملة والمستدامة.

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