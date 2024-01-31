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جهود سلمية

جهود سلمية
1 فبراير 2024 01:16

نجاح الوساطة الإماراتية الجديدة لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، ينطلق من نهج الدولة الدائم والثابت في تعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار، ودعواتها المتواصلة إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية والحوار لخفض التصعيد، تمهيداً لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، بموازاة جهود كبيرة تبذلها للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة، واحتواء آثارها الاقتصادية على مستوى العالم. 
نجاح الوساطة يؤكد مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً عالمياً في تعزيز الفرص الكفيلة بتهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، ودعم المساعي الدولية والجهود لتقريب وجهات النظر، وإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري، وتحقيق تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة التي تسببت بتداعيات إنسانية واسعة، وأثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وزعزعت الأمن والسلم الدوليين. 
الإمارات لا تتوانى لحظة عن تقديم كل جهد ممكن لإرساء الأمن والاستقرار، وإحلال السلام، في أي جزء من العالم، تجسيداً لمبادئ الاتحاد ومنظومة قيم تاريخية ترتكز على التضامن الإنساني مع المتضررين في حالات الحروب والنزاعات؛ فالإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والوصول مع الشركاء الدوليين إلى نهاية سلمية وعادلة ودائمة للصراع في أوكرانيا.

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