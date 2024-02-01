الإمارات مستمرة في دعمها التاريخي ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندتها له لتمكينه من تخطي الظروف الصعبة التي يمر بها، وعلى أكثر من صعيد، فالدولة أكدت دعمها الراسخ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، للقيام بدورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الحالية جراء الحرب في غزة، ووجود حاجة ماسة لتقديم المساعدات لأكثر من مليوني شخص.

كما تستمر الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، والرعاية الصحية للجرحى والمصابين والمرضى من خلال المستشفى الميداني، واستضافة ألف طفل فلسطيني، وألف من المصابين بأمراض السرطان لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، حيث وصلت مؤخراً الدفعة التاسعة منهم وأهاليهم المرافقون لهم، إلى أبوظبي.

الإمارات كثفت جهودها واتصالاتها منذ بداية اندلاع الحرب في غزة، مع المجتمع الدولي، لتأمين إيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام، وإنهاء التصعيد في المنطقة، وصولاً إلى وقف لإطلاق النار يحول دون توسع الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي، ويؤثر على السلم الدولي، مع التأكيد على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.