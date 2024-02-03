دعم الجهود الأممية

تخصيص الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، يؤكد مساندة الدولة الدائمة لمنظمات الإغاثة الأممية والدولية للقيام بدورها الإنساني، سواء كان مادياً أو لوجستياً، كما يترجم موقف الدولة والتزامها الدائم والراسخ والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصها على تقديم أوجه الدعم المختلفة لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة.

الإمارات مستمرة في دعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة لاحتواء تداعيات الأزمة المتفاقمة في غزة، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم، في الوقت الذي دعت فيه الدول المانحة التي علقت تمويلها لـ«أونروا» إلى إعادة النظر في قرارها، ومواصلة دعم هذه الوكالة الأممية المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأداء مهامها بإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

الجهود الإماراتية تجسد النهج الإنساني الذي تنطلق منه الدولة في التعامل مع الأزمة المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في غزة، وسعيها عبر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لإنهاء حالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تعمل بالشراكة مع الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل.