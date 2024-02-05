ضغوط على المجر بشأن عضوية السويد في حلف الناتو

حضر السفير الأميركي في المجر ديفيد بريسمان مع سفراء بعض الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك الدنمارك وبولندا، جلسة البرلمان المجري، اليوم الاثنين، في تكثيف للضغط على المجر للموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الحلف.

ودعت المعارضة إلى عقد اجتماع استثنائي للبرلمان للتصديق على الطلب، اليوم، لكن نواب حزب تحالف الديمقراطيين الشبان الحاكم (فيدس) مضوا في مقاطعة الجلسة مما يعني تأجيل التصديق.

والمجر هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تصدق على طلب انضمام ستوكهولم، وهي عملية تتطلب تأييد جميع الأعضاء.

وقال ماتي كاناش ناجي، النائب عن حزب الخضر المعارض "من المؤسف للغاية أنهم (فيدس) ما زالوا حتى اليوم يمنعون انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".

ولم يدل السفراء بأي تصريحات قبل دخولهم البرلمان.

وألمحت المجموعة البرلمانية لحزب (فيدس)، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى احتمال التصديق على طلب السويد حين يستأنف برلمان البلاد جلساته الاعتيادية.

ينعقد البرلمان من جديد بعد العطلة الشتوية في أواخر فبراير الجاري.

وقال حزب "فيدس"، في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز اليوم "إذا كانت هذه قضية مهمة بالنسبة للسويديين، فبالتأكيد سيأتي رئيس الوزراء السويدي إلى بودابست".

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزير الخارجية في حكومته حتى الآن على طلبات التعليق.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنه سيكون من "اللائق" أن يزور كريسترسون بودابست قبل التصديق، تماما كما ذهب إلى تركيا قبل التصديق التركي.

ويقول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن حكومته تدعم انضمام السويد إلى الحلف، لكن مشروع القانون ذا الصلة عالق في البرلمان منذ منتصف 2022.