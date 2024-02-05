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أفق سياسي

أفق سياسي
6 فبراير 2024 00:01

مباحثات ثنائية عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، تنطلق من حرص الإمارات على العمل الجماعي لتكثيف جهود وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز أوجه الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع، كما تؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك من أجل منع توسيع الصراع وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة.
الإمارات والأردن تنطلقان من نهجهما في دعم التعايش والتعاون الإقليمي وأهمية فتح قنوات الحوار، نحو إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، ولا يمكن المضي في هذا المسار من دون التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، الذي يعتبر السبيل الوحيد لتوفير الحماية للمدنيين كافة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني.
مباحثات صاحب السمو رئيس الدولة والملك عبدالله الثاني، أكدت أيضاً دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية لتعزيز جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية، لكون الظروف الصعبة لسكان القطاع تتطلب تكاتف جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لاحتوائها، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحلّ الصراع، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام.

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