جهود إنسانية مكثفة

الإمارات تكثف جهودها الإنسانية للتخفيف من معاناة سكان غزة، وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، كما تعمل على دعم المبادرات الأممية وجهودها الإنسانية، في إطار حرصها على التحرك الدولي الفاعل للتعامل مع الأزمة والعمل على منع تفاقمها، وتجسيداً لنهجها والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، وامتداداً لقيمها في التضامن والتآزر التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

86 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، يشكلون الدفعة العاشرة التي وصلت إلى أبوظبي لتلقي العلاج، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فيما دخلت قافلة مساعدات إنسانية إماراتية مع 10 سيارات إسعاف إلى غزة، كما استمر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح باستقبال الحالات، وتعزيز استجابته الإنسانية للأزمة الراهنة، لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً.

تحرك إماراتي دولي لاحتواء تداعيات أزمة إنسانية كبرى، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في القطاع لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة، إلى جانب العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة، وإيجاد أفق للسلام القائم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها