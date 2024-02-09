وقف الصراع

الإمارات في قلب جهود عربية تعزز العمل المشترك لوضع حد للحرب في قطاع غزة، وتطويق التداعيات الإنسانية للأزمة على الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية لكل المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وتقديم استجابة إنسانية مكثفة وآمنة ومستدامة لسكان القطاع، إلى جانب ضمان وصول المواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل وآمن ودون أية عوائق.

في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي بشأن غزة الذي انعقد في الرياض، جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة حالياً، وتتطلب من الجميع العمل معاً لمواجهتها.

الاجتماع يشدد على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأطرافه كافة، لإيجاد أفق سياسي جاد وبنّاء لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين» لكونه الضمان للأمن والاستقرار، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني للسلام والازدهار.