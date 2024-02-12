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تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس

تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
12 فبراير 2024 08:53

دعا المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس، الجمهور، صباح اليوم، إلى الحذر والانتباه والاطلاع على تطور حالة الطقس. في ظل الظروف الجوية السائدة في الدولة.

كما دعا إلى التأهب وتوقع حالة طقس خطرة، والإطلاع على تطور حالة الطقس.

كما شدد على ضرورة الامتثال للتوجيهات، والنصيحة والأوامر التي تصدر من الجهات المعنية.

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ونبه إلى أخذ الإجراء اللازم والبقاء بشكل دائم على اطلاع حول تطور حالة الطقس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم مع وجود بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
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