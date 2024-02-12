سحر «ليالي الأبطال» يعود مع «سيتي» والريال



برلين (أ ف ب)

بعد توقف منذ منتصف ديسمبر، يعود بريق وسحر ليالي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأفضل طريقة، اعتباراً من الغد في ذهاب ثمن النهائي، مع ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14) ومانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد ومانشستر سيتي الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات، بتصدر الأول أمام نابولي بفارق 8 نقاط والثاني أمام لايبزيج الألماني بفارق ست.

ويحلّ الريال غداً في ذهاب ثمن النهائي الذي يتواجد فيه أندية أخرى من العيار الثقيل، على رأسها بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي وصيف البطل وأرسنال، ضيفاً على لايبزيج في مباراة يسعى من خلالها فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تجنب سيناريو زيارته الوحيدة إلى ملعب النادي الألماني حين خسر 2-3 في دور المجموعات لموسم 2021-2022.

أما مانشستر سيتي، فيبدو أمام مهمة في متناوله على أرض كوبنهاجن الدنماركي الذي يعود إلى المباريات الرسمية لأول مرة منذ فوزه على غلطة سراي التركي 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 12 ديسمبر، وذلك لأن الدوري المحلي ما زال في العطلة السنوية التقليدية.

ويدخل ريال مباراته مع لايبزيج بمعنويات مرتفعة جداً بعد الفوز الكاسح الذي حققه السبت على جيرونا 4-0، ما سمح له بالابتعاد في صدارة الدوري المحلي بفارق 5 نقاط عن الأخير، لكن فريق أنشيلوتي تعرّض لضربة قاسية في هذه المباراة، نتيجة إصابة هدافه الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سجل ثنائية في هذه المواجهة.

ولم يحدّد ريال مدة غياب بيلينجهام، متصدّر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 16 هدفاً وصاحب 20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.

وتعتبر إصابة الوافد الجديد ابن العشرين عاماً ضربة قوية للنادي الملكي الذي يفتقد أصلاً رباعي الدفاع: البرازيلي إيدر ميليتاو، والنمسوي دافيد آلابا، والألماني أنتونيو روديجر وناتشو، وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

لكن فريق أنشيلوتي يملك الأسلحة الهجومية اللازمة للتعويض في ظل وجود البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو، اللذين كانا على موعد مع الشباك في موقعة جيرونا.

وحذّر المدرّب الإيطالي من لايزبيج بعد القرعة، قائلاً إنه «فريق ينافس، يقاتل ويتمتع بعناصر جيدة. يقومون بعمل جيد في الدوري الألماني. تنتظرنا معركة. كانوا متقدمين 2-0 على مانشستر سيتي في دور المجموعات (خسروا في النهاية 2-3 خلال الجولة الخامسة)، ما يظهر بشكل واضح أنهم يملكون النوعية».

لكن منذ فوزه على يونج بويز السويسري 2-1 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، دخل لايزبيج في دوامة من النتائج السيئة، إذ لم يحقق سوى انتصارين خلال سبع مراحل في الدوري المحلي في سلسلة شهدت خسارته على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت (0-1) وباير ليفركوزن (2-3)، وخارجها أمام شتوتغارت (2-5)، ما تسبّب بتراجعه إلى المركز الخامس.

وبعدما أقر أن «ريال مدريد فريق صعب»، استطرد مدرب لايبزيج ماركو روزه بعد القرعة: «لكنه دوري الأبطال (أي شيء قد يحدث). ما زلنا جزءاً من البطولة وسنفعل بكل ما باستطاعتنا».

وفي العاصمة الدنماركية، يحل سيتي ضيفاً ثقيلاً جداً على كوبنهاجن الذي حصل «على أصعب قرعة ممكنة»، بحسب تقييم مدريه ياكوب نيستروب، مضيفاً: «مانشستر سيتي فريق متكامل مع لاعبين رائعين على الصعيد الفردي».

وتابع: «إنهم أفضل فريق في العالم، لكن رغم ذلك نجحنا الموسم الماضي في تحقيق نتيجة جيدة ضدهم على أرضنا»، في إشارة إلى التعادل السلبي في أكتوبر 2022 خلال دور المجموعات حين أكمل سيتي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 وأهدر قبلها ركلة جزاء.

بالنسبة لنيستروب «الأمر يتعلق بالاستفادة من فرصنا وتحقيق نتيجة مفيدة تنقلنا إلى مانشستر مع نقطة انطلاق جيدة. أعتقد أنه باستطاعتنا تحقيق نتيجة جيدة على (ملعب) باركن».

لكن القول يختلف عن الفعل ضد فريق يتألق مجدداً هذا الموسم وقادم إلى كوبنهاجن، على خلفية عشرة انتصارات متتالية في الكأس المحلية وكأس العالم للأندية والدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وما يزيد من صعوبة الفريق الدنماركي الذي يبلغ ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2010-2011، أن سيتي استعاد في الوقت المناسب خدمات نجميه المطلقين البلجيكي كيفن دي بروين والنروجي إرلينج هالاند.

وسجل هالاند السبت ثنائية الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الممتاز، ليجدد الموعد مع الشباك لأول مرة منذ نوفمبر وبعد عشرة أيام على عودته من إصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين.

وقال هالاند لشبكة «بي بي سي» إن تجديد الموعد مع الشباك منحه «شعوراً جيداً والشعور أفضل لأننا فزنا»، مضيفاً: «نعمل دائماً بتفانٍ كفريق. كان أداء ممتازاً.. هناك الكثير من المباريات (الخصوم) التي ستحاول تدمير طريقة لعبنا، لكننا فريق جيد وبالتالي من الصعب تدمير الطريقة التي نلعب بها».

وإلى جانب سان جرمان الذي يلتقي سوسييداد الإسباني، بمكن القول إن سيتي حصل على القرعة الأسهل بين الكبار في ظل وقوع بايرن ميونيخ مع لاتسيو الإيطالي، برشلونة مع نابولي، إنتر مع أتلتيكو مدريد الإسباني، أرسنال مع بورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني مع آيندهوفن الهولندي.



