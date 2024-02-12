«المعرفة والتنمية البشرية» تدعو للمرونة والتعليم عن بُعد للمدارس الخاصة غداً

دبي (الاتحاد)

دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية في دبي إلى التحلِّي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة.

وكتبت الهيئة، على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نظراً للأحوال الجوية السائدة، ندعو جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية بدبي إلى التحلِّي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة، ومواصلة إتاحة خيار التعليم عن بُعد الثلاثاء 13 فبراير 2024م".

تأتي الدعوة بعد أن أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على حسابه في منصة «إكس»، أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قررت الاستمرار في خيار التعليم عن بُعد للمدارس الحكومية في الدولة يوم غدٍ الثلاثاء.