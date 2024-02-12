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شهداء الإمارات

شهداء الإمارات
13 فبراير 2024 00:15

تغمد الله برحمته شهداء الوطن الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداء للوطن، ودفاعاً عن مبادئه الأصيلة، إثر تعرضهم لعمل إرهابي أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، من أجل  دعم الاستقرار والسلام في هذا البلد الشقيق، ليضربوا أروع الأمثلة في تضحيات وبطولات أبنائنا في خدمة رسالة الوطن وثوابته، ومساعدة الشقيق والصديق على إرساء مبادئ السلم، ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدم واجب العزاء في شهيد الوطن، العقيد الركن محمد مبارك المنصوري، مؤكداً أن الإمارات مستمرة في العمل من أجل السلام في المنطقة، وأن تضحيات شهدائنا في ميادين الدفاع عن الوطن والواجب، وفي الساحات الإنسانية العالمية، لن تُنسى، وستبقى ذكراهم العطرة شاهداً أبدياً على رجال تشربوا قيم المؤسسين، ومبادئ الاتحاد، وأصالة شعبنا وتاريخه.
 الإرهاب، لن يصل إلى مبتغاه، ولن ينال من عزيمة قوى الخير في تأدية رسالتها نحو ترسيخ السلام والأمان في المنطقة والعالم من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبشرية، حيث تبقى الإمارات عنوان هذا الخير، ومنطلق هذه الرسالة القائمة على السلام والأخوة الإنسانية والتسامح، من أجل أن يبقى وطننا عزيزاً كريماً، آمناً مطمئناً، ساعياً للخير، وعنواناً للاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

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