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بناء المستقبل

بناء المستقبل
14 فبراير 2024 00:15

مباحثات هامة أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، على هامش القمة العالمية للحكومات، ضمن رؤية مشتركة تستهدف تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وتعميم قيم الحوار والتعايش والشراكة، وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كونها ركائز أساسية نحو بناء مستقبل أفضل للمجتمعات والدول.
المستقبل الأفضل واستشراف فرصه وتحدياته، عنوان القمة التي تحل عليها تركيا والهند ضيفي شرف، إلى جانب رؤساء دول ووزراء وخبراء ومفكرين وصناع المستقبل، للبحث في سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي، وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، إلى جانب وضع الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.
قمة الحكومات تنطلق في أهدافها من إرادة إماراتية لتحقيق قفزة كبيرة في مختلف مجالات التعاون، ودفع أوجه النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ورفع وتيرة مستوى الشراكة الشاملة مع مختلف بلدان العالم، من خلال اتباع نهج حكومي استشرافي للتحديات، والبحث عن حلول إنسانية مشتركة، بما يجسد قيم الدولة ومبادئها ورؤيتها للتقدم نحو المستقبل المزدهر خلال الخمسين عاماً المقبلة.

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