9 سباقات لمهرجان منصور بن زايد بمضمار العين



عصام السيد (العين)



برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في نسخته السادسة عشرة، ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، يوم الخميس، تسعة أشواط، تم تخصيصها جميعاً للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة جوائز الحفل 535 ألف درهم.

وخُصص الشوط الأول لمسافة 2000 متر، لخيول الإنتاج المحلي، على لقب مبادلة، البالغة جوائزه 70 ألف درهم، وأبرز المتحدين «الأبجر»، و«كاسر الوثبة»، و«مجهود».

ويتصدر «مهزمي»، و«مرقاب»، و«حكيم العز» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، على لقب مجلس أبوظبي الرياضي «القسم الأول» وجوائزه 40 ألف درهم.

ويتنافس «العبادي»، و«جراتس»، و«جاب يرضخ» على جوائز الشوط الثالث لمسافة 2000 متر للتكافؤ، على لقب مجلس أبوظبي الرياضي «القسم الثاني» وجوائزه 40 ألف درهم.

وخصص الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، على لقب الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجوائزه 80 ألف درهم، وأبرز المرشحين للفوز «زاجر الوثبة»، و«عياش»، و«جيم تايم».

ويسعى «كفال دو غزال» لحصد جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب المسعود للسيارات، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، وينافسه «الناير»، و«الجمري».

وخُصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتصدر الترشيحات، «الحبي»، و«مراقب»، و«أفهم».

ويشتد التنافس بين «جاب ينشد»، و«إيمان»، و«معالي» في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، على لقب أريج الأميرات «القسم الأول» البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم.

ويتصدر «شروق الوثبة»، و«جاب أدعج»، و«نوفل الوثبة»، ترشيحات الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، على لقب أريج الأميرات «القسم الثاني» البالغ إجمالي جوائزه 40 ألف درهم.

وسيكون الشوط التاسع لمسافة 1000 متر على لقب دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، البالغ إجمالي جوائزه 85 ألف درهم، مسرحاً لتنافس «موني ميكر»، و«أف يبرهن»، و«لينا».