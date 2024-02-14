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الشارقة يتعاقد مع تشو مين إلى 2026

الشارقة يتعاقد مع تشو مين إلى 2026
14 فبراير 2024 18:19

 
علي معالي (الشارقة)

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تعاقد الشارقة مع المدافع الكوري الجنوبي تشو يو مين إلى عام 2026، لتكتمل قائمة الفريق باللاعبين الأجانب، بعد الاستغناء عن اليوناني مانولاس كوستاس، في الانتقالات الشتوية، والمدافع الكوري الجديد «27 عاماً»، قادماً من دايجون.
يعتبر تشو مين من أبرز المدافعين في الدوري الكوري، كما يجيد اللعب في مركزي المدافع الأيمن والوسط المدافع، وشارك منذ احترافه عام 2018 في 166 مباراة بالدوري الكوري، وسجل 17 هدفاً. 
ويملك تشو مين 16 مباراة دولية، مع منتخب بلاده، وشارك في مباراة واحدة بكأس العالم 2022، كما لعب العديد من المباريات مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً. 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوستاس مانولاس
كوريا الجنوبية
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