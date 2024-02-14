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التنمية للجميع

التنمية للجميع
15 فبراير 2024 00:15

قمة عالمية تحاور خلالها المئات من رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والمسؤولين، وطيف واسع من الخبراء، حول مختلف القطاعات الحيوية التي تؤثر في حياة المجتمعات، وسبل فتح الآفاق واسعة أمام إحداث التنمية المستدامة، إلى جانب نجاحها خلال ثلاثة أيام من انعقادها، في وضع أفكار وخطط ملهمة أمام الحكومات لكيفية تطوير الأعمال، واستشراف الفرص والتحديات التي يواجهها العالم.
القمة وجهت البوصلة تجاه أفضل الممارسات الحكومية في ظل العولمة، والتحول الرقمي، والتحديات الإنسانية المشتركة الأخرى، لتعكس النهج الاستباقي في الإدارة الحكومية  بالإمارات، وحرص الدولة على مشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، وبناء الشراكات مع مختلف الدول لتحقيق المصالح المتبادلة، وتوثيق عرى التعاون، لينعم الجميع بالتنمية والاستقرار والازدهار، ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
الإمارات صاحبة تجربة استثنائية في الإدارة الحكومية، قوامها المرونة والاستباقية واستيعاب المتغيرات والمبادرات الخلاقة، بفضل نهج القيادة الرشيدة ورؤيتها للمضي للمستقبل، بخطى ثابتة، لتحقيق مستهدفات الدولة بتوفير أفضل حياة للشعب الإماراتي، وبناء أقوى وأنشط اقتصاد في العالم، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة للتجارة والصناعة والسياحة والتقنية، ومركزاً لابتكار الحلول للتحديات المشتركة.

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