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أوكرانيا تعلن اعتراض 13 صاروخا

جنود من الجيش الأوكراني في دبابة قرب زابوريجيا
15 فبراير 2024 18:19

أفاد سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن البلاد تعرضت، ليل الأربعاء الخميس وصباح الخميس، لهجوم استخدم فيه 26 صاروخًا فيما قُتلت امرأة تبلغ 66 عامًا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلد.
وأكّد الجيش الأوكراني أنه أسقط 13 من أصل الصواريخ الـ26، فيما أفاد مكتب المدعي العام بمقتل "امرأة تبلغ 66 عامًا" في مدينة "تشوغويف".
كما أصيب تسعة آخرون هم ثلاثة في لفيف (غرب) وستة في زابوريجيا (جنوب)، بحسب السلطات.
وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن ستة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر"، أسقط واحد منها فقط في الوقت المناسب.
وقالت وزارة الطاقة إن محطة محولات تعرضت لأضرار بالغة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.
وقال  أندري سادوفي عمدة مدينة لفيف، عبر تطبيق "تلغرام"، إنه تم إطلاق نحو 10 صواريخ على المنطقة وحدها.
كما أعلنت منطقة زابوريجيا جنوبي شرق أوكرانيا عن وقوع هجمات أدت إلى إصابة ستة أشخاص.
كما تضررت ستة مبان سكنية بسبب سقوط حطام الصواريخ في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. ووقعت انفجارات في مناطق خميلنيتسكي وبولتافا ودنيبروبتروفسك، وأكدت الإدارة العسكرية في خميلنيتسكي وقوع أضرار.

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المصدر: وكالات
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