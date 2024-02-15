المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح يقوم بجهود مكثفة لتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي غزة، من إسعاف وعلاج للجرحى والمرضى، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتضمنت أيضاً استقبال مئات الحالات من الأطفال الفلسطينيين المصابين ومرضى السرطان لتلقي العلاج في الدولة، لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً.

وضمن جهودها لدعم المنظومة الصحية في غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة، وتعزيز استجابتها الإنسانية للأزمة الراهنة، سلَّمت الإمارات 10 سيارات إسعاف لدعم القطاع الطبي، حيث ستخدم هذه السيارات المستشفى الميداني الإماراتي وغيره من المنشآت الصحية، تلبية لتزايد حالات الطلب على نقل الحالات الحرجة، ونقص الإمدادات الطبية، وانهيار المنظومة الصحية في مختلف مناطق القطاع.

«الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي اعتبرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أقوى العمليات على مستوى العالم طبياً وإنسانياً، تأتي في إطار تحرك إماراتي متعدد المحاور لاحتواء تداعيات أزمة إنسانية كبرى، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في القطاع لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة، إلى جانب العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة، وإيجاد أفق للسلام القائم على أساس «حل الدولتين».