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الرياضة

75 ألف دولار عقوبة «طلب الرحيل»!

75 ألف دولار عقوبة «طلب الرحيل»!
16 فبراير 2024 14:21

 
نيويورك (أ ف ب)

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غرَّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مهاجم لوس أنجلوس كليبرز، بي.جيه. تاكر مبلغ 75 ألف دولار، بسبب تصريحاته العلنية في وقت سابق من هذا الشهر بشأن رغبته في الانتقال إلى فريق آخر.
وأدلى اللاعب البالغ 38 عاماً بتصريحات للعديد من الصحفيين حول رغبته في الانتقال إلى صفوف نادٍ آخر قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات قبل أسبوع.
وهذه أكبر غرامة تفرضها رابطة الدوري على لاعب هذا الموسم والأكبر، منذ تغريم زميله جيمس هاردن في كليبرز مبلغ 100 ألف دولار، بسبب تصريحات مماثلة في أغسطس الماضي.
وكان تاكر جزءاً من صفقة تبادلية ضخمة لثلاثة فرق في نوفمبر الماضي، والتي انتقل بموجبها هاردن وتاكر من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى كليبرز.
ولم يلعب تاكر الذي أسهم في تتويج ميلووكي باكس بلقب الدوري عام 2021، مع كليبرز منذ 27 نوفمبر، وبلغ معدله 1.3 نقطة و2.9 كرة مرتدة فقط، خلال 15 مباراة هذا الموسم مع كليبرز وسفنتي سيكسرز معاً.
ويحتل كليبرز المركز الثالث في المنطقة الغربية برصيد 36 فوزاً، و17 خسارة، قبل فترة الاستراحة، بسبب مباراة كل النجوم المقررة الأحد.

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