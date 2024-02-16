فيرنر «أكثر سعادة» مع توتنهام



برلين (أ ف ب)



قال المهاجم الألماني تيمو فيرنر إنه بات أكثر سعادة بعد انتقاله إلى توتنهام رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قادماً من لايبزج الألماني في يناير.

ومنذ عودة فيرنر «27 عاماً» إلى لندن، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان تشيلسي بين عامي 2020 و2022، ورغم عدم تسجيله أي هدف إلاّ أنه يملك تمريرتين حاسمتين في خمس مباريات.

وصرّح لقناة «سكاي» المحلية «أنا أكثر سعادة، بعد خمس مباريات يمكن القول إن الصفقة كانت تستحق العناء».

ويملك توتنهام خيار شراء عقد فيرنر الذي يساوي 20 مليون يورو، وذلك عند انتهاء إعارته في الصيف المقبل.

وكان فيرنر أشار إلى أن العودة إلى لايبزج غير محتملة، قائلاً إنه أجرى «مناقشات قليلة نسبياً» مع مدربه ماركو روزه.

وتابع «خلال النصف الأول من الموسم، كان من الواضح ما يعتقده المدرب عني وما خططه لي، ولهذا السبب كان من السهل اتخاذ هذه الخطوة».

وانضم فيرنر إلى تشيلسي بعدما سجل 93 هدفاً ومرر 40 كرة حاسمة في 157 مباراة مع لايبزج.

وعلى الرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع «البلوز»، إلا أنه لم يتمكن من استعادة مستواه في ملعب «ستامفورد بريدج»، حيث اكتفى بتسجيل 23 هدفاً وصناعة 21 تمريرة حاسمة في 89 مباراة.

وانتقل فيرنر إلى توتنهام في محاولة للحصول على وقت إضافي للعب قبل كأس أوروبا 2024 التي ستستضيفها بلاده ألمانيا.

يملك في سجله الدولي 24 هدفاً في 57 مباراة بقميص «دي مانشافت» إلا أنه يغيب عن صفوف منتخب بلاده منذ مارس 2023.