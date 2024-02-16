«دبي للألعاب والرياضات الرقمية» ينطلق 19 أبريل المقبل

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عودة مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والذي يقام في الفترة من 19 أبريل وحتى 5 مايو 2024.

ترسخ دورة العام الحالي من المهرجان مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال الرياضات الرقمية، حيث من المنتظر أن تكون الأطول والأكبر والأكثر تنافسية منذ انطلاق المهرجان، بما تضمه من تجارب مشوقة ومنافسات رياضية رقمية، وأفكار متطورة في مجال الألعاب والترفيه العائلي في مختلف أنحاء المدينة.

48 ألف مشارك

يهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في دورته الثالثة، إلى التفوق على إنجازات دورة عام 2023، والتي شهدت وجود أكثر من 50 لعبة على 200 جهاز و11 لعبة جديدة، و4 عروض هي الأولى من نوعها عالمياً، و48،200 مشارك في الرياضات الرقمية من 91 جنسية مختلفة.

يتضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 مجموعة أكبر من الفعاليات، بما في ذلك عودة معرض «GameExpo»، إلى جانب بطولات الرياضات الرقمية للمؤثرين، وقمة «GameExpo» المدعومة من «Pocket Gamer Connects»، حيث يمكن للمحترفين البقاء في طليعة أحدث توجهات الألعاب والتواصل مع الخبراء العالميين.

تجارب مبتكرة

وأعرب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن سعادته بتنظيم الدورة الثالثة من المهرجان، وقال «إنّ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية هو أكثر من مجرد فعالية، فهو بمثابة احتفال بمهارات واستراتيجيات وشغف لاعبي ومحترفي الرياضات الرقمية في مختلف أنحاء مدينة دبي والمنطقة والعالم. وفي ظل التزام دبي بنمو وتحول الاقتصاد الرقمي، يستعد المهرجان في دورته الحالية للوصول إلى آفاق جديدة في هذه الصناعة في المنطقة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الرقمية على مدار العام».

وأوضح الخاجة أن «المهرجان سيصل هذا العام إلى آفاق جديدة، حيث يستعرض تجارب مبتكرة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية، ويجمع اللاعبين وعشاق وخبراء هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم على حب الألعاب والرياضات الرقمية، كما يسهم في نمو وتطوير قطاع الرياضات الرقمية، ليس في دبي فحسب، بل في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها».

يهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 إلى دعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التطور التكنولوجي وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي عبر الابتكار الرقمي، مع عرض أحدث الألعاب في العالم وجمع كبار قادة الصناعة في حدث رائد يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للألعاب الرقمية على مستوى العالم.

معرض «GameExpo»

يشكل معرض «GameExpo» جزءاً لا يتجزأ من المهرجان، حيث يقام من 3 وحتى 5 مايو المقبل في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يشكل وجهة جديدة للاحتفال بثقافة الألعاب هذا العام، ويرحب المعرض المفتوح للجمهور، باللاعبين من جميع الأعمار، ويمكن لحاملي التذاكر استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والتي تم إصدارها حديثاً، كما يسمح المهرجان للجمهور بلقاء المشاهير والمؤثرين في مجال الألعاب الرقمية من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى المشاركة في منافسات الرياضات الرقمية.

معرض «GameExpo»

كما يضم المعرض مجموعة متنوعة من المناطق المصممة خصيصاً لتناسب الاهتمامات المختلفة، بما في ذلك منطقة الألعاب، التي تشمل أحدث الألعاب والإصدارات الحصرية، ومنطقة المستقبل المبتكرة التي تسلط الضوء على أحدث تقنيات الألعاب، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من التجارب، ويمكن للباحثين عن رحلة في الذاكرة الاستمتاع برياضاتهم الرقمية المفضلة في منطقة «Retro»، فيما تدعو منطقة «The Narrows» الزوار إلى رواقها الفني النابض بالحياة والمليء بالفنانين الذين يعرضون إبداعاتهم المتنوعة، وهو ما يضمن تجربة لا تُنسى للجميع.

فيما توفر منطقة العائلات الجديدة تجارب مخصصة لجميع الأعمار، كما تضم منطقة «Electric Avenue» مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات، ما يجعلها وجهةً مثاليةً لعشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث تجهيزات الألعاب بأسعار رائعة.

منافسات مذهلة

يمكن لعشاق الألعاب مشاهدة مواجهات مذهلة ومنافسات ألعاب مميزة في «Play Beyond»، حيث يتنافس اللاعبون المشاهير المفضلون لديهم في ألعاب متنوعة لتسليط الضوء على متعة اللعب المباشر، للارتقاء بتجربة الرياضات الرقمية إلى آفاق جديدة من خلال مشاركة أبرز المشاهير الإقليميين والعالميين وفرص اللقاء الحصرية.

أيضاً، يستضيف المهرجان مجموعة من البطولات سواء على شبكة الإنترنت أو داخل أروقة الألعاب في جميع أنحاء دبي خلال شهر رمضان الفضيل، وهو ما يعزز روح المنافسة داخل مجتمع الألعاب.

وللطلاب نصيب ضمن فعاليات المهرجان إذ يمكنهم اكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة «Microsoft MakeCode»، وتحدي «Minecraft» التعليمي، كما يمكنهم الحصول على أفكار وتصورات داخلية حول صناعة الألعاب من خلال الجلسات الحوارية لخبراء الصناعة والتي تُعقد في المدارس والجامعات بهدف إلهام الجيل القادم من عشاق الألعاب.