العثور على غيتار مفقود منذ أكثر من 50 عاماً

عُثر على غيتار فقده العضو السابق في فرقة البيتلز بول مكارتني منذ أكثر من 50 عاماً، وكان عزف عليه مجموعة من الأغاني داخل الاستوديو وعلى المسرح.

وأشار موقع بول مكارتني الإلكتروني إلى التأكّد من صحة هذه الآلة التي تتخذ من الكمان شكلاً وتم شراؤها لقاء 30 جنيهاً إسترلينياً (نحو 640 دولاراً أميركياً) في هامبورغ بألمانيا عام 1961.

وأكد الموقع أنّ "بول ممتن جداً لجميع مَن شاركوا في البحث" عن الآلة.

وعُثر على الغيتار "كاملاً"، لكنّه يستدعي "تصليحات"، بحسب بيان لمشروع "ذي لوست باس برودجيكت" الذي أطلق عام 2018 دعوة للبحث على الآلة، ولاقت حملته اهتماماً إعلامياً متجدداً في الخريف الفائت.

وأشار موقع بول مكارتني الإلكتروني إلى التأكّد من صحة هذه الآلة التي تتخذ من الكمان شكلاً وتم شراؤها لقاء 30 جنيهاً إسترلينياً (نحو 640 دولاراً أميركياً) في هامبورغ بألمانيا عام 1961. وأكد الموقع أنّ "بول ممتن جداً لجميع مَن شاركوا في البحث" عن الآلة. وعُثر على الغيتار "كاملاً"، لكنّه يستدعي "تصليحات"، بحسب بيان لمشروع "ذي لوست باس برودجيكت" الذي أطلق عام 2018 دعوة للبحث على الآلة، ولاقت حملته اهتماماً إعلامياً متجدداً في الخريف الفائت. بول مكارتني يعزف على الغيتار

وعلى عكس ما كان يعتقده في البداية المبادران بالمشروع، وهما الزوجان الصحافيان سكوت وناومي جونز، لم تختف الآلة عام 1969، بل سُرقت سنة 1972 من شاحنة صغيرة في غرب العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت ناومي جونز، في حديث اليوم الجمعة إلى "بي بي سي راديو 4"، أنّ رسالة واحدة كانت حاسمة من بين 600 مكالمة ورسالة تلقياها.

وبحسب سكوت جونز، كان اللص يعيش في أحد الأحياء السكنية في "لادبروك غروف" في "نوتنغ هيل"، وهي منطقة باتت راهناً للأغنياء بينما كان يقطنها في السابق "موسيقيون وفنانون".

وأوضح الصحافي أن السارق لم يكن يعلم بهوية صاحب الآلة، لكن عندما أدرك ذلك طلب من صاحب مقهى محلي إخفاء ما سرقه.

وقالت ناومي جونز "الأمر المذهل هو أننا عندما بدأنا بالبحث عن الغيتار، اعتقدنا أنّه قد يكون في أي مكان في العالم، لكنّ في الواقع كان على بعد بضعة أميال".