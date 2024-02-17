مساعدات شاملة

دعم الإمارات للأشقاء الفلسطينيين والاستجابة الإنسانية للأوضاع الصعبة في قطاع غزة، عبر أكثر من محور، شكلا موضع إشادة من المنظمات الأممية ومؤسسات وبرامج الإغاثة الدولية، لما تتميز به المنظومة الإنسانية الإماراتية من شمولية في تقديم المساعدات سواء الغذائية والإمدادات الدوائية والعلاجية ومن خلال تقديم التجهيزات الطبية، ومنها سيارات الإسعاف، إلى جانب مد سكان القطاع بمياه الشرب النظيفة.

عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أهم العمليات الإنسانية المنفذة في غزة، كونها تجسد التآلف الرسمي والشعبي في الإمارات لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وإغاثة سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، وتهيئة بيئة أكثر أماناً في ظل هذه الحرب الدائرة.

الإمارات تعزز العمل الإنساني في القطاع أيضاً، من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي للمنظمات الأممية، لتمكينها من القيام بدورها المهم والمحوري في تحسين حياة الفلسطينيين، في وقت تسعى فيه إلى تحفيز الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.