الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مساعدات شاملة

مساعدات شاملة
18 فبراير 2024 00:15

دعم الإمارات للأشقاء الفلسطينيين والاستجابة الإنسانية للأوضاع الصعبة في قطاع غزة، عبر أكثر من محور، شكلا موضع إشادة من المنظمات الأممية ومؤسسات وبرامج الإغاثة الدولية، لما تتميز به المنظومة الإنسانية الإماراتية من شمولية في تقديم المساعدات سواء الغذائية والإمدادات الدوائية والعلاجية ومن خلال تقديم التجهيزات الطبية، ومنها سيارات الإسعاف، إلى جانب مد سكان القطاع بمياه الشرب النظيفة.
عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أهم العمليات الإنسانية المنفذة في غزة، كونها تجسد التآلف الرسمي والشعبي في الإمارات لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وإغاثة سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، وتهيئة بيئة أكثر أماناً في ظل هذه الحرب الدائرة.
الإمارات تعزز العمل الإنساني في القطاع أيضاً، من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي للمنظمات الأممية، لتمكينها من القيام بدورها المهم والمحوري في تحسين حياة الفلسطينيين، في وقت تسعى فيه إلى تحفيز الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
قلق متزايد إثر اقتحام مستشفى «ناصر» في غزة
الإمارات
فلسطين
إسرائيل
غزة
الفارس الشهم 3
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©