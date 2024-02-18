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الرياضة

موراي: لن أتوقف!

موراي: لن أتوقف!
18 فبراير 2024 09:37

 
لندن (د ب أ)

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رفع الأسكتلندي أندي موراي راية التحدي، مؤكداً عزمه على مواصلة مشواره في عالم التنس، ووضع حد لسلسلة نتائجه السلبية.
وتراجع موراي المصنف الأول على العالم سابقاً للمركز 50 في تصنيف اتحاد لاعبي التنس للمحترفين، بعدما خسر آخر ست مباريات له منذ أكتوبر الماضي.
وثارت تكهنات وتساؤلات بشأن مستقبل اللاعب المخضرم «36 عاماً»، ولكنه أكد عزمه على الاستمرار في الملاعب قبل انطلاق مشواره في بطولة قطر المفتوحة للتنس في الأسبوع المقبل.
صرح موراي عبر شبكة سكاي سبورتس «سأفعل ما أريده، وليس ما تطلبه الجماهير أو وسائل الإعلام أو أي شخص آخر».
وأضاف «أنا مؤهل لجميع للمشاركة في جميع البطولات، بفضل تصنيفي والمباريات التي فزت بها، وأريد الاستمرار في الملاعب، ولن أتوقف».
ويترقب أندي موراي منافسه في الدور الأول ببطولة قطر المفتوحة للتنس التي سبق أن فاز بلقبها مرتين في عامي 2008 و2009، بينما حل وصيفا في عامي 2017 و2023.
وأكد البطل الأسكتلندي الفائز بثلاثة ألقاب للمسابقات الأربعة الكبرى، أن بدايته هذا العام لم تكن جيدة، مؤكداً أنه عازم على تصحيح مساره ونتائجه في الفترة القادمة.
وأتم موراي تصريحاته «لم يسبق لي طوال مسيرتي أن عشت مثل هذه الفترة الصعبة، فهي تجربة جديدة، ولكنها ليست الأجمل بل جيدة لأكتسب خبرات جديدة».

التنس
موراي
قطر
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