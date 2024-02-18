«الفرسان» يتجاوز «السماوي» في الكأس «بعد التمديد»



مراد المصري (أبوظبي)



تأهل شباب الأهلي إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على بني ياس 2-1، بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد راشد بدبي في دور الـ 16، أحرز هدفي «الفرسان»، بالا في الدقيقة 88، وإيجور جيسوس في الدقيقة 108، فيما سجل يوسف نيكيتيه هدف «السماوي» في الدقيقة 45.

ساد الترقب منذ الثواني الأولى، بعد تدخل بدر ناصر لاعب شباب الأهلي على سهيل النوبي، حيث عاد الطاقم التحكيمي إلى «الفار» للتأكد من حالة طرد، قبل أن يتم الاكتفاء بالبطاقة الصفراء.

سدد صامويل لاعب بني ياس كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس حسن حمزة، وجاءت أخطر الفرص عندما استقبل ماتيوس ليما الكرة داخل منطقة بني ياس لعبها قوية ارتدت من العارضة في الدقيقة 27.

جاء رد «السماوي»، بعدما استقبل تاولانت سيفيري كرة حائرة بين اللاعبين ليسددها مباشرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى «الفرسان» في الدقيقة 37.

افتتح يوسف نيكيتيه التسجيل لـ «السماوي»، بعدما ارتقى برأسه لكرة عالية من ركنية في الدقيقة 45.

انطلق الشوط الثاني بمحاولات من الفريقين، ومرت رأسية إيجور جيسوس بجوار مرمى بني ياس، وكاد ساشا أن يضيف الهدف الثاني لـ «السماوي»، إلا أنه لم يلحق بالكرة التي مرت أمام مرمى «الفرسان»،

ويسدد سهيل النوبي من خارج المنطقة، مرت خطيرة بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى شباب الأهلي، وتواصل ضغط بني ياس، ويسدد جواو فيكتور بمحاذاة مرمى شباب الأهلي.

ألغى الحكم عيسى خليفة هدفاً سجله ماتيوس ليما لاعب شباب الأهلي، بسبب خطأ ارتكبه «البديل» بالا على خميس الحمادي، وتواصل تهديد بني ياس لمنافسه في أكثر من محاولة قريبة من تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يدك شباب الأهلي التعادل عبر بالا، بعد انطلاقة داخل المنطقة، وتسديدة متقنة في الدقيقة 88.

لجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية لحسم المواجهة، واستغل شباب الأهلي، إهدار بني ياس العديد من الفرص في الشوط الإضافي الأول، ليرد في الإضافي الثاني بهدف، بعد تمريرة من مؤنس دبور إلى إيجور جيسوس أمام المرمى، سددها داخل الشباك في الدقيقة 108.