«وعد بمزيد من الأهداف الجميلة»: من حمد الله لجماهير اتحاد جدة

الرياض (د ب أ)

أبدى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق اتحاد جدة، سعادته بعدما قاد فريقه للفوز على الرياض 2/ صفر، ضمن منافسات الجولة 20 من الدور السعودي لكرة القدم. وقاد عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد للفوز على الرياض بعدما سجل هدفي المباراة، ليحصل فريقه على ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

وقال حمدالله في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إنه لا يحب اختلاق الأعذار لكن الإصابات الكثيرة منذ بداية الموسم أثرت على الفريق، وهو ما بدا بعد عودة العديد منهم وتغير مستوى الفريق. وعن الأهداف المميزة التي يسجلها اللاعب المغربي وآخرها هدفه من منتصف الملعب، قال حمدالله، إن أهدافه تأتي بفضل عامل التوفيق معرباً عن ثقته في تقديم المزيد الأهداف الجميلة بدعم زملائه.

على الجانب الأخر، أبدى لاعبو فريق الرياض أسفهم للخسارة أمام الاتحاد، وتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر. وقال اللاعب محمد الشويرخ، إن المباراة جاءت بعد التوقف وأمام فريق كبير بحجم الاتحاد، لكن الفريق قدم مباراة كبيرة لافتًا إلى النتيجة لا تعكس مستوى لاعبي الرياض.

وأضاف الشويرخ أن لاعبي الرياض حاولوا استغلال نقاط الضعف في الاتحاد لكن لم يحالفهم التوفيق، فيما وجه رسالة اعتذار لجماهير الرياض بعد الخسارة واعداً إياهم بالعمل على استعادة الانتصارات في المباريات القادمة. من جانبه قال اللاعب عبدالهادي الحراجين، إن الفريق قدم مستوى جيداً، ولكن الحظ لم يكن حليفاً للفريق في العديد من الفرص، لافتاً إلى أن الفريق سيسعى لتصحيح أخطائه لاستعادة الانتصارات.