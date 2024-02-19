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قوافل إماراتية

قوافل إماراتية
20 فبراير 2024 00:15

قوافل إنسانية إماراتية تدخل تباعاً إلى غزة لإغاثة الأهالي، محملة بمئات الأطنان من المستلزمات الطبية وخيم الإيواء والمواد الغذائية المتنوعة، للتخفيف عنهم في ما يمرون به من أوضاع صعبة، في ظل تثمين فلسطيني ودولي لعملية «الفارس الشهم 3» التي تضمنت أوجهاً عديدة من الدعم لتغطي مختلف الاحتياجات الأساسية للمتضررين، وترفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً من الأطفال والنساء.
الإمارات كثفت مساعداتها للأشقاء الفلسطينيين منذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تم إرسال 162 طائرة شحن، وسفينتي مساعدات، إلى جانب تقديم الدعم الطبي من خلال المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، واستضافة مصابين ومرضى للعلاج في مستشفيات الدولة، وتوفير سيارات إسعاف، كما تم تأمين مادة الخبز ومياه الشرب النظيفة. 
الإمارات تعمل بشراكة مع دول العالم لتأمين ممرات آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، خاصة أن المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، تتفاقم بشكل سريع، ويجب أن يكون هناك تحرك جاد من المجتمع الدولي؛ لوقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء عملية السلام التي يعتبر «حل الدولتين» أساسها ومرتكزها لإنهاء الصراع، وبث الأمن والاستقرار مجدداً في المنطقة.

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