الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جهود إغاثية

جهود إغاثية
21 فبراير 2024 00:01

عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية مستمرة بجهودها البارزة في إغاثة أهالي غزة، تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل ما يعانيه من ظروف صعبة جراء الحرب الدائرة في القطاع، والتي انعكست بشكل مؤلم وواسع على جميع شرائح المجتمع، خاصة الأطفال والنساء، وسط غياب شديد للاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وإيواء للنازحين.
تنوع جوانب المساعدات المقدمة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، شكَّل أهمية كبيرة في التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع؛ ذلك أنها عملت على تأمين مختلف الاحتياجات من الغذاء، والدواء، والماء، والملابس، ومادة الخبز، وسيارات الإسعاف، والإنارة، إلى جانب تقديم الدعم للمنظمات الأممية والإغاثية العاملة في القطاع، تعزيزاً لجهود الاستجابة الإنسانية الشاملة. 
منذ بداية الأزمة، عملت دولة الإمارات في إطار تحركاتها الدولية على ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين في غزة، وتوفير ممر آمن ومستدام يمكن العاملين في جهود الإغاثة من الوصول إلى مختلف المتضررين من الحرب، كما وظَّفت دبلوماسيتها لوقف إطلاق النار، وإنهاء حالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة، وتهيئة الظروف لإيجاد أفق سياسي جاد يعيد المفاوضات؛ لتحقيق السلام الشامل.

أخبار ذات صلة
"تريندز" و"معهد الدبلوماسية الثقافية" ينظمان مؤتمراً حول الدبلوماسية الحديثة في عصر العولمة
بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي
أهالي غزة
الإمارات
غزة
فلسطين
قطاع غزة
الفارس الشهم 3
حرب غزة
الحرب في غزة
الشعب الفلسطيني
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
الرياضة
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
اليوم 12:00
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
الرياضة
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
اليوم 11:58
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©