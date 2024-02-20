جهود إغاثية

عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية مستمرة بجهودها البارزة في إغاثة أهالي غزة، تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل ما يعانيه من ظروف صعبة جراء الحرب الدائرة في القطاع، والتي انعكست بشكل مؤلم وواسع على جميع شرائح المجتمع، خاصة الأطفال والنساء، وسط غياب شديد للاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وإيواء للنازحين.

تنوع جوانب المساعدات المقدمة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، شكَّل أهمية كبيرة في التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع؛ ذلك أنها عملت على تأمين مختلف الاحتياجات من الغذاء، والدواء، والماء، والملابس، ومادة الخبز، وسيارات الإسعاف، والإنارة، إلى جانب تقديم الدعم للمنظمات الأممية والإغاثية العاملة في القطاع، تعزيزاً لجهود الاستجابة الإنسانية الشاملة.

منذ بداية الأزمة، عملت دولة الإمارات في إطار تحركاتها الدولية على ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين في غزة، وتوفير ممر آمن ومستدام يمكن العاملين في جهود الإغاثة من الوصول إلى مختلف المتضررين من الحرب، كما وظَّفت دبلوماسيتها لوقف إطلاق النار، وإنهاء حالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة، وتهيئة الظروف لإيجاد أفق سياسي جاد يعيد المفاوضات؛ لتحقيق السلام الشامل.