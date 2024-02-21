السيتي وليفربول.. «الفارق نقطة»

مانشستر (أ ف ب)



قاد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي «حامل اللقب» إلى الفوز على ضيفه برنتفورد 1-0، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند الهدف الوحيد في الدقيقة 71، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، متقدما بفارق هدفين عن مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح «15».

وأزاح السيتي منافسه أرسنال عن المركز الثاني، بعدما عزز رصيده إلى 56 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما تراجع نادي «المدفعجية» إلى المركز الثالث مع 55 نقطة.

وجدد السيتي فوزه على برنتفورد في 12 يوماً، بعدما سبق له أن أسقطه 3-1 في المرحلة الثانية والعشرين، كما عوّض تعثره أمام تشيلسي 1-1 في المرحلة الماضية، علماً أنه لم يذق طعم الخسارة مع بداية العام الحالي.

من ناحيته، مُني برنتفورد بخسارته الثانية توالياً، بعدما كان سقط أمام ليفربول 1-4، علماً أنه لم يفز سوى مرتين في مبارياته الست الأخيرة في الدوري، مقابل أربع هزائم، ليقبع في المركز الرابع عشر، مع 25 نقطة.

أجرى الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي ثلاثة تغييرات، مقارنة مع مباراة «البلوز»، وترك الثلاثي الهولندي ناثان أكيه، والبلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء، وزج بكل من جون ستونز، والنرويجي أوسكار بوب، والبرتغالي برناردو سيلفا.

وفرض حارس برنتفورد الهولندي مارك فليكن نفسه نجماً للشوط الأول، فتصدى لعدة كرات خطيرة أبرزها لفيل فودن «6»، ليعود ويتدخل في غضون دقيقة أمام السويسري مانويل أكانجي والبرتغالي روبن دياش «35 و36 توالياً»، في حين تكفل بنجامان مي في إبعاد الكرة عن خط المرمى، بعدما نجح بوب في تجاوز الحارس، والتسديد «38».

وافتتح السيتي التسجيل، بعد هجمة مرتدة سريعة، لتصل الكرة إلى الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مررها إلى هالاند الذي استغل انزلاق المدافع النرويجي كريستوفر أجير، ليسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس أرضية زاحفة «71».

وأعتقد هالاند أنه ضاعف النتيجة برأسية في الشباك، إلا أن القائد كايلي ووكر الممرر كان في وضعية تسلل «79».