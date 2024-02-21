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الرياضة

85 خيلاً تتنافس في «أبوظبي التاسع»

85 خيلاً تتنافس في «أبوظبي التاسع»
21 فبراير 2024 13:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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ينظم نادي أبوظبي للفروسية، الخميس، حفل سباقه التاسع ضمن أجندة الموسم، والذي يقام على المضمار العشبي، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس على مدى ستة أشواط، ورصد للفائزين جوائز تبلغ 470 ألف درهم.
وخصص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وأبرز المرشحين «الباهر»، و«فري بيرد»، و«هاروت».
ويتصدر «كومبات هيبوليت»، ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وينافسه «أمجد العز» والمهرة «نجود».
وسيكون الشوط الثاني لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، مسرحاً للقاء متكافئ بين «أسماء الوثبة»، و«فرح»، و«الليث».
وتسعى الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لتحقيق فوزها الأول، حينما تخوض تحدي الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، ويبز منها «بلال دو مونلو»، و«مرتجز الشام»، و«عزيزة».
ويسعى الجواد «تاجر» إلى العودة لمنصات التتويج، حين يخوض تحدي الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، وينافسه «ميقات»، و«مشير الوثبة».
ويختتم الحفل بالشوط السادس لمسافة 2400 متر، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويتصدر الترشيحات «لوست جولد»، و«على كيفي»، و«وان ويرلد».
ويتصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مع وصول موسم السباقات في الدولة إلى منتصف فبراير، بطولة الملاك برصيد 30 فوزاً، والمركز الثاني 21 مرة، والثالث 8 مرات، والرابع 14 مرة، من إجمالي 111 مشاركة، وبنسبة 27%.
ويتصدر مايكل كوستا مدرب إسطبلات جبل علي، بطولة المدربين بنفس رصيد ونسبة انتصارات خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
ومع تزايد وتيرة الحديث عن البطولات، ومع عدم انتهاء السباق على لقب بطل الفرسان، فإن النتائج قد زادت من سخونة السباق مع تصدر كونور بيسلي برصيد 35 فوزاً، وسط مطاردة تاج أوشي برصيد 28 فوزاً.

الإمارات
نادي أبوظبي للفروسية
مضمار أبوظبي
الخيول المهجنة الأصيلة
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