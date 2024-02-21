5 بطولات عربية في «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)



اختتمت جولة دي بي ورلد العالمية للجولف، التي تُقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، البطولات التي تنظمها في منطقة الشرق الأوسط لهذا الموسم بنجاح كبير، مع إقامة 5 بطولات في الإمارات والبحرين وقطر، ضمن ما يعرف هذا الموسم باسم «السلسلة الدولية».

وأبرزت هذه البطولات التنوع العالمي لروزنامة جولة دي بي ورلد هذا الموسم خلال يناير الماضي وفبراير الجاري، مع إقامة النسخة الأولى من بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف في دبي، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف، وبطولة البحرين الدولية في النادي الملكي للجولف، وبطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف في نادي الدوحة للجولف.

وبلغ إجمالي الجوائز لهذه البطولات الخمسة 19 مليون دولار، مع تصدر بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك القائمة، كونها تعتبر واحدة من بطولات سلسلة رولكس لأحداث النخبة، بإجمالي 9 ملايين دولار، مقابل 2.5 مليون دولار لكل من البطولات المقبلة.

وأشاد النجوم الذين شاركوا في هذه البطولات بالفترة التي قضوها هنا بالمنطقة، وتحديداً الإمارات، باعتبارها وجهة عالمية لممارسة الجولف، وأسلوب الحياة الذي تقدمه.

وقال الإنجليزي لوك دونالد، المصنف الأول عالمياً سابقاً وقائد الفريق الأوروبي المتوج بكأس رايدر: «أول مرة قدمت فيها إلى الإمارات، وتحديداً دبي في عام 1994، لعبت في بطولة دبي للهواة، عندما كنت أبلغ 17 عاماً، الأمور كانت مختلفة عن الوقت الحالي، لكن الأندية والملاعب هنا تطورت بشكل رائع للغاية».

وأضاف: «من الرائع دائماً العودة إلى هنا، وخوض المنافسات في هذا الطقس المثالي، كلما شاركت في بطولة هنا، أشعر بالإثارة والرغبة بتقديم أفضل ما لدي مهما تمر السنوات، وهو حال للكثيرين من اللاعبين الذين يتواجدون هنا أيضاً».

وعبر الدنماركي نيكولاي هوجارد، الذي اختتم الموسم الماضي بالفوز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد، قبل أن يشارك في عدة بطولات في المنطقة هذا الموسم، عن سعادته الكبيرة بالتواجد هنا، وقال: «أحب التواجد هنا، أحب دبي، وقضيت الكثير من الوقت هنا، وهي دولة رائعة للتدريب وخوض منافسات الجولف أسبوعاً تلو الآخر، اللعب هنا مثالي للغاية على الصعد كافة، وأتطلع دائماً للعودة والمشاركة في كل البطولات التي تقام هنا».

وأضاف: «بالعادة أقضي الكثير من الوقت في تدريباتي للجولف في منتجع خور دبي، الأمر الذي يعود علي بفائدة كبيرة خلال موسم البطولات الرسمية».

ويشهد موسم 2024 لجولة دي بي ورلد، إقامة أكثر من «سلسلة» لمجموعة من البطولات معاً، لإظهار التنوع في المناطق، اللاعبين، الثقافات والمواقع مع إقامة 44 بطولة في 24 دولة مختلفة، وينال الفائزون في كل «سلسلة» من 5 سلاسل تقام فرصة المشاركة في مجموعة بطولات «باك 9»، حيث سيتنافسون في تسع بطولات لضمان مقعد في «بلاي أوف» الختامي لموسم جولة دي بي ورلد.

وسيكون ختام الموسم في هذه المنطقة أيضاً في نوفمبر المقبل، وتحديداً في الإمارات، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.