«الإمبراطور» يلاقي «زعبيل» في «طائرة ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



أجرت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة التي تُقام ضمن منافسات «النسخة 11» من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، ويستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مديري وممثلي الفرق المشاركة في البطولة، وأعضاء اللجنة الفنية والتنظيمية للدورة، عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، والثانية الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

وتسمح قوانين بطولة الكرة الطائرة، بمشاركة عدد مفتوح من اللاعبين من جميع الجنسيات، مما يسهم في استقطاب أقوى اللاعبين والنجوم من مختلف المنتخبات العالمية، ويثري المنافسات بالأداء الفني العالي، كما يمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والتنافس مع أفضل اللاعبين، واكتساب خبرات تدعم جهودهم في المشاركات المقبلة مع أنديتهم ومنتخباتنا الوطنية.

ويتواصل تسجيل اللاعبين والكادر الفني في الفرق المشاركة بالبطولة حتى اليوم، ويُسمح بتسجيل 16 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين حداً أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتقام مباراتا نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي لتحديد المركز الأول، ويلعب الفريقان الخاسران في نصف النهائي مباراة تحديد المركز الثالث.