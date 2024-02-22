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مستقبل التجارة

مستقبل التجارة
23 فبراير 2024 00:01

لامركزية سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وإصلاح هيكل منظمة التجارة العالمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق التجارة، وتعزيز الاستثمار، وقضايا الإدماج والاستدامة، ومحاور مهمة عديدة أخرى على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي، يوم الاثنين المقبل ولمدة 4 أيام، لاستشراف مستقبل التجارة العالمية التي عانت تراجعاً واضحاً مؤخراً جراء العديد من التحديات.
من أبوظبي تنطلق المبادرات والحلول للعديد من التحديات العالمية، حيث سيتيح المؤتمر، بوصفه منصة مشتركة للمجتمع الدولي، فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري متعدد الأطراف وأكثر كفاءة واستدامة وشمولاً، لكونه أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة، إضافة إلى التخفيف من حدة تأثيرات التجارة على البيئة وتغير المناخ. 
في هذا التجمع الدولي تقدم الإمارات تجربتها الاستثنائية في تحقيق أرقام نمو تجاري غير نفطي، رغم تراجع التجارة الدولية، كما تبرز ريادتها كبوابة تجارية للمنطقة وشريك للعديد من الدول ذات الاقتصادات الكبرى، إلى جانب ما تتميز به كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد الدولية، وشريك دائم للارتقاء بالاقتصادات، وتحسين معيشة الشعوب.

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