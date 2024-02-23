نجاح مهرجان «أبوظبي لألعاب المضرب» لاكتشاف مواهب الريشة الطائرة



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت بنجاح فعاليات «مهرجان نادي أبوظبي لألعاب المضرب، لاكتشاف المواهب للريشة الطائرة»، والذي ينظمه النادي بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، ضمن مشروع «مواهب» التحولي، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 223 لاعباً ولاعبة، بواقع 133 فتاة، و90 من الأولاد للفئات العمرية تحت 10 سنوات، وأقيم المهرجان على مدار يومين، وشهد خلالهما منافسات قوية أسفرت عن العديد من المواهب الواعدة في الريشة الطائرة.

وحضر المهرجان الرياضي، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي، وعبد الله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب، ممثلين عن مجلس أبوظبي الرياضي، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، والدكتور حمد المحياس، رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعبد الله الهاشمي ومحمود البلوشي عضوي مجلس إدارة النادي، إلى جانب مبارك الحمادي ممثلاً عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بالجهود المبذولة من المسؤولين في نادي أبوظبي لألعاب المضرب برئاسة الدكتور حمد المحياس، من أجل توفير كل المقومات لإنجاح مهرجان اكتشاف المواهب للريشة الطائرة، الذي أتاح الفرصة للعديد من أبناء وبنات الإمارات لإبراز مهاراتهم في هذه اللعبة، وقال «تتيح الفعاليات الرياضية والمهرجانات الرياضية ضمن مشروع «مواهب» التحولي اكتشاف عدد أكبر من الموهوبين ذوي القدرات والمهارات الفنية العالية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية، وتمهد الطريق لهم لتمثيل الإمارات في مختلف المحافل الرياضية العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

ومن جانبه، توجه الدكتور حمد المحياس، رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وطلال الهاشمي، ونورة الجسمي، لحرصهم على حضور ورعاية المهرجان الرياضي، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الريشة الطائرة، من أجل تطوير ألعاب المضرب خاصة الريشة الطائرة، وقال: «إننا سعداء بنجاح مهرجان اكتشاف المواهب للريشة الطائرة، ونكرس جهودنا، خلال الفترة المقبلة، لاكتشاف المواهب ورعايتها، تماشياً مع الرؤى والتوجهات الطموحة التي تتبناها الهيئة العامة للرياضة عبر مشروع «مواهب» التحولي، بما يصب في مصلحة تطوير الرياضة الإماراتية وريادتها عالمياً».

وأشادت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة بالتنظيم الاحترافي للمهرجان الرياضي من قبل نادي أبوظبي لألعاب المضرب، مثمنة جهود الهيئة العامة للرياضة في إطار مشروع «مواهب» التحولي الذي يتضمن أكثر من فعالية مقبلة لاكتشاف المواهب بالريشة الطائرة، وقالت: «يحرص الاتحاد على التنسيق الدائم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بهدف نشر رياضة الريشة الطائرة مجتمعياً، واكتشاف المواهب في اللعبة في عمر مبكر»، وأعربت عن سعادتها بالأعداد الكبيرة التي شاركت في الفعالية الذين يعدون مستقبل الريشة الطائرة.